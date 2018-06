Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD de Bacau Gabriel Vlase (47 ani) a fost propus joi de președintele Klaus Iohannis in funcția de director al Serviciului de Informații Externe, vacanta din septembrie 2016, de la demisia Mihai Razvan Ungureanu. Vlase, aflat la al patrulea mandat de deputat, este vicepreședinte al PSD și…

- Președintele Romaniei este garantul respectarii Constituției și legilor țarii. Astfel Klaus Iohannis nu are alta varianta decat aceea de a o revoca din funcție pe Laura Codruța Koveși, inca actual procuror șef DNA. Daca se dorește cu adevarat o lupta anticorupție in Romania, și nu un sistem de privilegii,…

