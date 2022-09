Klaus Iohannis, mesaj la Gala Societăţii Civile: România este un stat puternic pentru că are o societate civilă puternică „Va felicit pentru ca, timp de 20 de ani, ati promovat permanent eforturile sectorului neguvernamental, astfel incat initiativele cu impact major au putut fi mai bine cunoscute de romani. Sunt de apreciat preocuparea de a gasi mereu solutii pentru a ajuta si implicarea, dedicarea si profesionalismul cu care derulati proiecte care schimba vieti. Aceasta cu atat mai mult cu cat in ultimii ani ne-am confruntat cu multiple crize, in urma carora au avut de suferit comunitati intregi, iar dumneavoastra, desi ati fost direct afectati de aceste perioade dificile, ati gasit resurse pentru a merge mai departe… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Naționala Anticorupție aniverseaza astazi implinirea a 20 de ani de activitate la Cercul Militar Național din București. La eveniment participa atat președintele Klaus Iohannis, reprezentanți ai unor instituții publice din Romania și din strainatate, precum și ai autoritaților specializate…

- ”Apreciez initiativa de care au dat dovada Uniunea Europeana si Statele Unite, care au facut eforturi consistente pentru a contracara numeroasele consecinte ale razboiului brutal si ilegal al Rusiei impotriva Ucrainei. Alaturi de energie, alimentele sunt folosite de Rusia ca arma, cu consecinte la scara…

- „Razboiul neprovocat și ilegal pornit de Federația Rusa impotriva Ucrainei la inceputul acestui an are efecte devastatoare asupra a milioane de oameni, care s-au vazut nevoiți sa-și lase in urma caminele pentru a fugi din calea ororilor. Sunt drame ingrozitoare, vieți schimbate pentru totdeauna, singura…

- Diplomatiei romane ii revine astazi, mai mult ca oricand, un rol deosebit in evaluarea permanenta si rapida a noii realitati geostrategice si in avansarea de cai de actiune adecvate la nivel international, a spus președintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj adresat Reuniunii Anuale a Diplomației Romane.…

- Președintele Palestinei, Mahmoud Abbas, face marți o vizita oficiala in Romania. El va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele Klaus Iohannis. Potrivit Administrației Prezidențiale, vizita oficiala a președintelui Palestinei, Mahmoud Abbas, are loc la invitația președintelui Romaniei. Vizita…

- Dupa mai bine de un an presedintele Klaus Iohannis a organizat o conferinta de presa. Ca intotdeauna, seful statului nu iese la declaratii daca nu are lucruri importante de transmis. Pe buna dreptate opinia publica a asteptat cu mare interes ce avea sa spuna presedintele. Cum era de asteptat, in introducere…

- Klaus Iohannis i-a a transmis presedintelui Statelor Unite, Joe Biden, o scrisoare cu ocazia Zilei Independentei SUA, prilej cu care a adresat felicitari poporului american, atat in nume personal, cat si din partea poporului roman. Si premierul Nicolae Ciuca a marcat evenimentul, facand apel la consolidarea…