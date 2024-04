Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu va comunica exact sprijinul militar direct pe care il acorda Ucrainei, deoarece tara noastra se afla "langa front", a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis, inainte de a participa la reuniunea Consiliului European.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a declarat, joi, inainte de a participa la Consiliul European de la Bruxelles, ca va insista, la acest Summit, pe „urgenta” acordarii de sprijin militar Ucrainei. De asemenea, a afirmat ca „Republica Moldova este cel mai afectat stat de agresiunea Rusiei, dupa Ucraina”…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan sustine ca presedintele Klaus Iohannis se numara printre liderii care au sanse sa obtina o functie europeana inalta dupa alegerile europarlamentare din luna iunie si nu exclude nici posibilitatea ca Iohannis sa ajunga presedintele Consiliului European, ca urmare…

- In acest context, arata Administratia Prezidentiala intr-un comunicat transmis marti, seful statului a atras atentia asupra implicatiilor pe care razboiul declansat de Rusia le are asupra securitatii europene si euroatlantice si in special asupra securitatii la Marea Neagra, regiune in care efectele…

- „Marcam doi ani de cand Ucraina lupta neobosit pentru a-si apara poporul si teritoriul. Doi ani de cand suntem uniti impotriva agresorului si luptam cu totii pentru democratie, statul de drept, pentru valorile noastre, pentru libertatea si securitatea noastre. Ca vecin de incredere al Ucrainei, la Marea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj cu ocazia marcarii a doi ani de raspuns al țarii la situația refugiaților din Ucraina. „Trebuie sa fim conștienți ca ezitarile sau intarzierile in privința Ucrainei ofera avantaje agresorului. Sa nu lasam oboseala sa domine, pentru ca in astfel…