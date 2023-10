Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis se afla miercuri intr-o vizita oficiala la Budapesta. In cadrul discutiilor purtate cu omologul sau ungar, Katalin Novak, acesta a transmis ca autoritatile romane au disponibilitatea deplina in a actiona pentru consolidarea dialogului si a cooperarii bilaterale: „Este absolut…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut apel, miercuri intre conferinta de presa comuna cu presedinta Ungariei Katalin Novak, la Budapesta sa sustina intrarea Romaniei in spatiul Schengen si a precizat ca nu a inteles argumentul Austriei care a transmis ca nu are nimic impotriva Romaniei si Bulgariei, insa…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a cerut președintei Ungariei, in conferința de presa comuna, ca liderii de la Budapesta sa evite declarațiile și gesturile controversate, iar in același timp sa fie mai prudenți cand intenționeaza sa faca investiții in Ardeal, fara dialog cu Bucureștiul.

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, miercuri, o vizita in Ungaria la invitatia omologului ungar Katalin Novak. Aceasta este prima vizita oficiala la Budapesta a unui presedinte roman din ultimii 14 ani.

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, miercuri, o vizita in Ungaria la invitatia omologului ungar Katalin Novak. Aceasta este prima vizita oficiala la Budapesta a unui presedinte roman din ultimii 14 ani.

- Președintele Klaus Iohannis merge la inceputul lunii octombrie in prima vizita oficiala la Budapesta, au declarat surse oficiale pentru Digi24.ro. Vizita are loc la invitația președintei Ungariei, Katalin Novak.

- Gergely Gulyas, șeful de cabinet al premierului Viktor Orban, a afirmat ca Occidentul ar trebui sa ofere Rusiei garanții de securitate și sa impiedice Ucraina sa adere la NATO. Afirmațiile acestuia ar putea sa deterioreze și mai mult relațiile deja dificile ale Kievului cu Budapesta.

- ”Din pacate, rusii sunt pirati in Marea Neagra si testeaza capacitatile NATO si unitatea NATO in Marea Neagra. De altfel, distrugerea acestei initiative de la Marea Neagra pentru exportul de grane din Ucraina duce la destabilizare in Africa si in regiuni din Orientul Mijlociu si Asia. Si acestea vor…