Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna, președintele USR, a fost la consultarile cu Klaus Iohannis de la Cotroceni și i-a transmis ca "alegerile anticipate sunt soluția morala, etica, corecta și necesara pentru Romania".

- Presedintele USR, Dan Barna a dezvaluit, joi, la Palatul Cotroceni, discutiile cu presedintele Klaus Iohannis, pentru noul premier, in urma demiterii Executivului Orban prin motiune de cenzura."Presedintele a spus ca va respinge orice varianta de guvern PSD", a spus Barna. USR a venit la Cotroceni cu…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, inainte de consultarile cu șeful statului ca PSD și PRO Romania il susțin pe Remus Pricopie ca nou prim-ministru și ca dețin cel mai mare numar de parlamentari, incat propunerea lor sa fie acceptata pentru formarea unui nou Guvern."Avem o propunere de prim-ministru,…

- Guvernul Ludovic Orban a fost demis, miercuri, prin votul Parlamentului, cu 261 de voturi. Executivul devine unul interimar, iar presedintele Klaus Iohannis intra in jocul pentru anticipate. Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a declarat ca a avut o discuție cu Victor Ponta și au decis sa…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, la cateva ore dupa caderea Guvernului Orban, ca solutia cea mai buna, in acest moment, ramane declansarea alegerilor anticipate. El a afirmat ca noul guvern va fi construit tot in jurul PNL, iar cel mai probabil joi seara ar putea sa desemneze un…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, și președintele PRO Romania, Victor Ponta, au dat declarații, marți, la scurt timp dupa ce Guvernul Orban a fost demis, spunand ca vor merge la Cotroceni cu Remus Pricopie, rectorul SNSPA, ca propunere de premier."E onorat de idee și, daca va…

- Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene, a pornit cu stangul in noua demnitate publica, laudandu-se in fața opiniei publice cu rezultate obținute de Guvernele PSD, a spus deputatul Roxana Minzatu. „Este inadmisibil pentru un ministru in Guvernul Romaniei sa minta cu nerușinare, așa cum a facut-o…

- "Toate cercetarile sociologice care le-am facut incepand cu trei luni inainte de alegeri au indicat foarte clar ca presedintele Iohannis castiga in turul doi la o diferenta foarte mare, cu orice candidat", a declarat presedintele PNL marti seara, la Romania TV. Premierul a catalogat drept…