Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis considera ca s-a realizat transformarea instituționala completa la nivel local și central a SRI, conform unei declarații facute dupa ce a luat act de demisia directorului SRI, Eduard Hellvig.

- Președintele Klaus Iohannis l-a decorat pe directorul SRI, Eduard Hellvig, cu Ordinul Național „Steaua Romaniei” in grad de „Comandor”, in ziua in care acesta din urma a anunțat ca iși incheie mandatul. Iohannis spune ca mandatul sau „a marcat restaurarea credibilitații SRI și modernizarea consistenta…

- Klaus Iohannis a luat act de demisia lui Eduard Hellvig . Acesta spune ca Serviciul Roman de Informații a redevenit o instituție ghidata de principiile democratice ale separației puterilor in stat.„Am luat act de retragerea din funcție a directorului Serviciului Roman de Informații, domnul Eduard Hellvig,…

- Președintele Romaniei a semnat luni decretul de conferire a ordinului național „Steaua Romaniei”, in grad de comandor, pentru Eduard Hellvig, cel care și-a anunțat demisia din fruntea Serviciului Roman de Informații.

- Eduard Hellvig a anuntat, luni, ca renunta la functia de director al Serviciului Roman de Informatii. El a precizat ca a discutat acest subiect cu presedintele Klaus Iohannis si ca l-a informat si pe presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI.

- Eduard Hellvig, directorul Serviciului Roman de Informații, a anunțat luni, 3 iulie, intr-o declarație de presa ca a decis sa renunțe la șefia SRI. „Pot sa inchei perioada de viața pe care am avut-o la Serviciul Roman de Informații”, a spus Hellvig, precizand ca a luat aceasta decizie pentru ca și-a…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat o serie de decrete de decorare.Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale in semn de inalta apreciere pentru contributia exceptionala avuta la promovarea democratiei si securitatii regionale, pentru dezvoltarea relatiilor de prietenie si colaborare…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a decorat miercuri pe David Muniz, prim colaborator si insarcinat cu afaceri (2021 - 2023) in cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, cu Ordinul National "Serviciul Credincios" in grad de Comandor.