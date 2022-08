Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Radauți, Bogdan Loghin, a anunțat ca municipalitatea a obținut noi fonduri europene pentru asfaltari in municipiul Radauți, in valoare de aproape 840.000 de lei. Bogdan Loghin a declarat ca ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a semnat un contract ...

- Judecatorii CCR vor dezbate pe 28 septembrie sesizarea președintelui Klaus Iohannis referitoare la modificarile aduse legii privind stimularea inființarii și dezvoltarii IMM-urilor și pe 5 octombrie sesizarea privind modificarile aduse legii privind vanzarea terenurilor agricole. CCR va dezbate pe…

- Prin legea supusa controlului de constitutionalitate, se aproba, cu modificari si completari, O.U.G. nr. 10/2022 prin care a fost modificata si completata Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. O.U.G. nr. 10/2022 a fost adoptata in vederea…

- Iohannis a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, daca se va putea vorbi de austeriate in Romania. “Nu cred si nu avem un plan de a intra intr-un procedeu de austeritate. Am avut criza economica din 2009, 2010 ,2011 unde s-a incercat in plan european sa se combata criza cu masuri de austeritate,…

- Premierul Nicolae Ciuca, a declarat la evenimentul organizat cu ocazia aniversarii PNL, ca ca istoria mai veche si recenta ne arata ca PNL este partidul care garanteaza stabilitatea guvernamentala, dezvoltarea economica si moderatia in actul guvernarii, iar un stat liberal asigura stabilitate economica,…

- Astfel, legea promulgata isi propune inlocuirea acordului scris al proprietarilor, intrucat sunt multe situatii cand investitiile sunt ingreunate sau blocate din cauza faptului ca proprietarii nu pot fi identificati. Prin urmare, in cazul in care contractele nu cuprind explicit acordul proprietarilor…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002, in vederea stabilirii unui regim de circulatie diferentiat pe drumurile expres.Limita maxima de viteza in afara localitatilor pe drumurile expres a fost stabilita prin aceasta lege…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis marti, 10 mai 2022, un mesaj cu prilejul Zilei Independentei Nationale a Romaniei.Presedintele Iohannis afirma ca, alaturi de Marea Unire, Independenta este unul dintre pilonii statului roman modern, iar celebrarea acestui moment reprezinta un prilej…