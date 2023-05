Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis i-a chemat miercuri, la Cotroceni, pe liderii coalitiei de guvernare pentru consultari pe tema grevei din invatamant, potrivit unor surse politice. Marti, seful statului s-a intalnit cu o delegatie a liderilor sindicatelor din Educatie in contextul grevei generale declansate…

- La ora transmiterii acestei știri are loc o ședința a coaliției la Guvern, la care participa premierul Nicolae Ciuca, Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor. In același timp, in Piața Victoriei mii de profesori protesteaza cer salarii mai mari din partea Guvernului.Teme de discutie: CITESTE SI SBU taie…

- Liderii coaliției de guvernare Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, dar și ministrul Muncii, Marius Budai au o intalnire la sediul Guvernului pentru a discuta soluții pentru rezolvarea crizei din educație.Poziția Guvernului: Citește detalii despre oferta Guvernului CITESTE SI Preotul Matei Vulcanescu…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat in cadrul unei conferinte de presa ca liderii coalitiei de guvernare au decis impreuna sa continue in aceasta formula cu Nicolae Ciuca premier si sa dea un raspuns exact asa cum doreste societatea, conform Agerpres.roIn momentul in care noi am format aceasta…

- Guvernul a anunttat declaratii de presa ale prim-ministrului Nicolae-Ionel Ciuca, presedintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si vicepremierului Kelemen Hunor. Declaratiile sunt facute in contextul in care vineri este aateptat un anunt al premierului Ciuca referitor la depunerea mandatului, pentru…

- Liderii UDMR discuta vineri, intr-o ședința restransa de la ora 15:00, daca accepta propunerea partenerilor de coaliție, dupa negocierile eșuate de joi. Surse din coaliția de guvernare au declarat pentru Digi24.ro ca Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu i-au propus lui Kelemen Hunor un post de vicepremier…

- In interiorul coaliției de guvernare au loc tensiuni majore intre PNL și UDMR. Liberalii ravnesc la Ministerul Mediului, cel care revine UDMR conform protocolului coaliției de guvernare.Surse politice ne-au explicat ca in ședința coaliției, de ieri, Nicolae Ciuca i-a cerut direct lui Kelemen Hunor…

- Ciuca, Ciolacu și Kelemen Hunor vor avea o ultima intalnire in care vor discuta despre rotativa guvernamentala, reducerile de cheltuieli și posibile negocieri privind ministerele. Liderii coalitiei, premierul Nicolae Ciuca, presedintele PSD Marcel Ciolacu si liderul UDMR Kelemen Hunor se intalnesc,…