- Presedintele Klaus Iohannis reactioneaza dupa ce Liviu Dragnea l-a acuzat ca a lansat amenintari in stil mafiot la adresa premierului Viorica Dancila. Iohannis sustine ca nu si-ar permite sa ameninte pe cineva."Eu nu-mi permit sa amenint pe nimeni. Ar fi o atitudine primitiva. Eu m-am referit…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca, in situatia in care observa ca "lucrurile merg prost" in Romania, este obligatia sa sa atraga atentia, precizand ca nu poate sa asiste pana cand se da "cu oistea in gard". "A veghea nu este o stare pasiva. Nu stau sa asist pana dam cu oistea in gard. Daca…

- Conflictul de politica externa dintre Cotroceni și Guvern pe tema ambasadei Romaniei in Israel iși are originea intr-o discuție privata de 10-12 minute intre Liviu Dragnea, Viorica Dancila și Klaus Iohannis.

- Opozitia reactioneaza la discutiile dintre conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Liviu Dragnea si Viorica Dancila, de joi seara, din biroul presedintelui Camerei Deputatilor. Senatorul Florin Citu, vicepresedinte PNL, afirma ca BNR trebuie sa vina urgent cu un comunicat de presa in care sa…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca premierul Viorica Dancila nu are niciun motiv sa demisioneze si ca aceasta are in continuare suportul PSD. Dragnea a facut aceste declaratii vineri seara, la sediul DNA, fiind prima sa reactie dupa ce presedintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia Vioricai Dancila,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca retrage increderea premierului Viorica Dancila, sustinand ca aceasta nu face fata pozitiei de prim-ministru. "Solicit public demisia doamnei Dancila din functia de prim-ministru al Romaniei", a spus Iohannis la Palatul Cotroceni. Daca Dancila nu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca premierul Viorica Dancila nu are de ce sa demisioneze. „Nu are de ce sa-si dea demisia si are suportul nostru in continuare”, a spus Dragnea. Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca Viorica Dancila nu face fata pozitiei…

- Reacția președintelui Romaniei vine pe fondul vizitei in Israel, intreprinsa de premier și președintele Camerei Deputaților, liderul PSD Liviu Dragnea, care viza o posibila mutare a Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Aceasta vizita s-a desfașurat fara știrea șefului statului.…