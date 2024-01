Klaus Iohannis, gafă notabilă: tocmai a inventat o țară Președintele Klaus Iohannis a pocit , in fața ambasadorilor straini in Romania, numele unei țari pe care a vizitat-o. In primul discurs avut in acest an, președintele Klaus Iohannis a fost protagonistul unei gafe notabile atunci cand a prezentat, in fața ambasadorilor straini, țarile pe care le-a vizitat in cadrul turneelor sale internaționale din 2023, desfașurate pe trei continente. Marți, Iohannis a gazduit o intalnire cu ambasadorii straini in Romania, abordand subiectul „principalelor evoluții și realizari de politica externa din anul 2023”. Șeful statului a subliniat ca a acordat o atenție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

