- Curtea Constitutionala a stabilit, luni, ca exista conflict juridic intre presedinte si Parlament privind desemnarea liderului PNL in functia de premier. "Ceea ce am spus noi este urmatorul lucru: potrivit Articolului 101, aliniatul 3 din Constituție, președintele, in caz de criza, dupa caderea…

- Valer Dorneanu, presedintele Curtii Constitutionale, a explicat, luni seara, la Antena 3, decizia prin care a dat dreptate Parlamentului in privinta desemnarii lui Ludovic Orban premier, a doua oara, dupa demiterea prin motiune de cenzura. "Nu știu de unde s-a ințeles ca noi in decizia noastra ne-am…

- Președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, a declarat la Antena 3, ca judecatorii CCR au admis sesizarea PSD privind desemnarea lui Ludovic Orban, nu pentru ca președintele nu-l putea desemna pe acesta din nou premier, ci pentru ca „nu a fost propus pentru a coagula un guvern, ci a fost…

- "Decizia CCR nu e surprinzatoare si, indiferent daca poate fi sau nu pentru unii surprinzatoare, ceea ce este de facut acum nu mai este de comentat in privinta ei, ci respectarea deciziei CCR de catre presedinte. Si presedintele are de facut aici un lucru foarte rapid, nu sa stea foarte mult pe ganduri,…

- "Comentez dupa ședința. Vom lua o decizie dupa ce vom vedea toate detaliile privind decizia Curții. Nu e nicio lovitura", a declarat Ludovic Orban. Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit, luni, ca exista conflict juridic intre presedinte Klaus Iohannis si Parlament privind desemnarea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit, luni, ca exista conflict juridic intre presedinte Klaus Iohannis si Parlament privind desemnarea liderului PNL Ludovic Orban in functia de premier, anunta Romania TV. Președintele Iohannis va fi obligat sa trimita Parlamentului o noua propunere…

- Tariceanu este de parere ca presedintele Klaus Iohannis are doua posibilitati in acest moment, "fie sa puna alt premier din partea PNL, fie sa puna un premier independent care sa conduca Guvernul pana la data alegerilor la termen". Citeste si: Prima reactie a lui Rares Bogdan dupa ce CCR a…

- "Acum mai mult ca niciodata suntem OBLIGATI sa mergem cu totii in fata poporului! Alegerile Anticipate devin prioritate de rang ZERO!Incredibil, absolut anormal si ilogic ce au facut Judecatorii rosii din CCR, pur si simplu vor sa blocheze Anticipatele si sa arunce Romania in haos. Sesizarea…