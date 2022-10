Stiri pe aceeasi tema

- O farmacie din Cluj semnaleaza faptul ca „dezinfectantul nu se bea”, printr-un mesaj lipit chiar sub tubul cu substanța respectiva, noteaza cluj24.ro. Farmacia situata in Piața 1 Mai, a semnalat printr-un mesaj lipit chiar sub tubul cu dezinfectant, ca substanța din el nu se bea. ”Dezinfectantul nu…

- Guvernul ar urma sa se intruneasca in sedinta astazi pentru a discuta modificarea elementelor de referinta pentru compensarea preturilor la energie.„Maine vom avea o sedinta de Guvern, (…) care va avea ca punct principal pe agenda aprobarea ordonantei privind modificarea elementelor de referinta pentru…

- Premierul Nicolae Ciuca i-a atras atenția ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, care a spus ca nu are legatura toaleta din curtea școlii cu calitatea educației: „Ce se intampla in interiorul unei școli reprezinta elemente de contribuție la educarea fiecaruia dintre noi”. „Calitatea educației depinde…

- Conducerea PNL a decis, miercuri, desemnarea secretarului de stat Andrei Baciu ca interimar la sefia filialei PNL Sector 3, iar deputatul Gigel Stirbu a fost numit presedinte interimar la PNL Gorj, in locul lui Dan Vilceanu. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca a anuntat la finalul sedintei BPN, aprobarea…

- Președintele Iohannis vrea ca strainii aflați in Romania sa invețe limba romana și sa se integreze in societatea romaneasca. Mesajul șefului statului roman poate fi socotit inca o replica la adresa declarațiilor de la Tușnad ale premierului Ungariei, Viktor Orban, care se exprimase impotriva „amestecului”…

- In școlile din Irlanda s-ar putea invața limba romana, ca urmare a solicitarilor adresate de membri ai comunitații romanești din aceasta țara. Subiectul a fost discutat cu prilejul vizitei la București a lui Simon Coveney, ministrul afacerilor externe și apararii al Republicii Irlanda. Ministrul din…

- Petre Daea a depus, la Palatul Cotroceni, in fata presedintelui Klaus Iohannis, juramantul de investitura in functia de ministru al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. La ceremonia de la Palatul Cotroceni au participat presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, presedintele Camerei Deputatilor,…

- Compania Ford intenționeaza sa produca mașini electrice la Craiova, incepand cu anul 2024, a anunțat premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, in contextul vizitei sale la Craiova. Vizita s-a desfașurat marți, 5 iulie 2022, cu prilejul finalizarii procedurii de transferare a fabricii Ford Craiova catre grupul…