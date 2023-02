Stiri pe aceeasi tema

Președintele Klaus Iohannis a explicat ca Austria leaga in mod greșit problema Schengen de migrație, ceea ce nu este corect. Iohannis a explicat ca Romania iși dorește sa fie parte a soluției Uniunii Europene la migrație.

Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Bruxelles, ca nu va exista o criza diplomatica intre Romania și Austria pe subiectul Schengen.

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Bruxelles, ca Romania nu va ataca la Curtea de Justiție a UE blocarea de catre Austria a aderarii Romaniei la spațiul Schengen, dupa ce a spus ca statul roman nu va apela nici la un boicot asupra produselor austriece.

Europarlamentarul Victor Negrescu (PSD), vicepreședinte al PES, a atras atenția, marți, intr-un discurs susținut in plenul Parlamentului European, ca Uniunea Europeana intra intr-o criza de credibilitate profunda daca va tolera veto-ul exercitat de Austria impotriva evaluarilor și propunerii Comisiei

Fostul premier al Romaniei se alatura prim-vicepreședintelui PNL Rareș Bogdan și ii indeamna pe romani sa evite companiile austriece din Romania. „Avem opțiuni unde sa ne depune banii, unde sa ne petrecem vacanțele, weekendurile, avem opțiunea sa jucam inteligent", a spus Emil Boc.

Un crescator de animale, cu zeci de mii de porci și mii de hectare de teren agricol, a dat startul la o campanie-manifest, dupa ce Austria s-a opus aderarii Romaniei la Schengen.Acesta le-a trimis același mesaj tuturor contactelor pe care le avea in telefon, indemnand...

Dorin Cioaba, autointitulat rege al romilor, a ținut sa aibe o reacție dupa ce Romania a ratat aderarea la spațiul Schengen. Folosindu-se de o veche legenda, mult mediatizata in anii '90, Cioaba a "amenințat" Austria intr-un mod cu totul inedit.

Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan afirma, intr-o postare pe Facebook inaintea Consiliului JAI care urmeaza sa decida cu privire la intrarea Romaniei in spatiul Schengen, ca Austria, singura tara care se opune admiterii Romaniei, are 100.000 de solicitari de azil, nu Romania si ca in Austria