Stiri pe aceeasi tema

Razboiul din Ucraina a modificat radical starea de spirit in intreaga Europa. Criza economica pare ca bate la ușa din ce in ce mai apasat. Centrul problemelor astazi este, de departe, criza energetica provocata de șicanele dintre marele furnizor de gaze al Europei, Rusia, și intregul Occident.

ONU isi exprima marti ingrijorarea fata de informatii cu privire la aproape 2.400 de arestari - in mai putin de o saptamana- - la manifestatii, in Rusia, impotriva mobilizarii partiale ordonate de catre presedintele rus Vladimir Putin in Razboiul rus din Ucraina, relateaza AFP.

Meta, compania-mama a Facebook si Instagram, a anuntat marti ca a destructurat o importanta retea de dezinformare despre razboiul dus de Rusia in Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

"Mulți susțin acum ca Rusia incalca dreptul internațional. Eu cred ca acest lucru nu corespunde deloc realitații", a declarat președintele Vladimir Putin, raspunzand la intrbarile in plenul Forumului Economic Estic de la Vladivostok.

Compania privata rusa „Wagner" a recrutat o mie de deținuți in doua colonii corecționale situate in regiunea Rostov a Federației Ruse, in timpul vizitelor personale ale oligarhului Evgheni Prigojin, caruia i se atribuie controlul mercenarilor.

Nu exista pentru Romania, la momentul actual, motive de ingrijorare legate de razboiul din Ucraina, afirma miercuri președintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SIE din Parlament, Mihai Weber, dupa o intrevedere cu reprezentanții SIE, potrivit unui comunicat de presa.

Razboiul din Ucraina isi spune cuvantul in estul Europei. Economiile incetinesc pe masura ce inflatia si dobanzile ridicate lovesc puternic. Romania si Polonia rezista in fata furtunii, insa recesiunea e pe drum.

Razboiul din Ucraina este cel mai periculos moment pentru Europa de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace, iar Rusiei nu trebuie sa i se permita sa caștige, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit Reuters.