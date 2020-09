Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține ca este foarte puțin probabil ca Romania sa revina la starea de urgența, aceasta masura fiind ultima luata in calcul. Declarația lui Iohannis vine in contextul in care Romania a inregistrat in ultimele 24 de ore un nou record de cazuri: 1.767 de cazuri…

- Klaus Iohannis sustine ca situația epidemiologica s-a agravat, astfel ca in sedinta de joi se vor analiza noi masuri. Presedintele Romaniei spune ca reinstituirea starii de urgența este ultima soluție. Iohannis: "Suntem intr-un moment critic, situatia e grava. Starea de urgenta este ultima…

- Traian Basescu crede ca ar trebui reintrodusa starea de urgența, din cauza numarului mare de cazuri noi de coronavirus cu care se confrunta țara noastra in ultima perioada.Intr-o intervenție la Romania TV, fostul președinte considera ca actualul guvern a pierdut controlul situației, motiv pentru care…

- "Dupa parerea mea, starea de urgenta este necesara pentru ca este singura solutie in raportul cu derapajul in care ne aflam. Trebuie introdusa din nou izolarea sociala pentru ca este singura solutie sa stopam extinderea coronavirusului", a declarat Traian Basescu, la Romania TV. In cadrul…

- Ministrul Nelu Tataru susțineca daca Romania va ajunge la 2.000 de cazuri zilnic, președintele Klaus Iohannis trebuie sa decreteze starea de urgența, pentru a doua oara. De cealalta parte, Traian Basescu este de parere ca decretarea starii de urgența pentru a doua oara trebuie sa aiba loc daca Romania…

- Klaus Iohannis, primele decizii dupa anunțarea a 614 noi cazuri de coronavirus in Romania, cel mai mare numar de la debutul pandemiei. Iohannis sustine o declaratie de presa la Palatul Cotroceni.

- IN CRESTERE… In ultimele 24 de ore, au fost raportate 555 de cazuri noi de COVID-19 la nivel national, cel mai mare numar inregistrat in Romania de la inceputul pandemiei de coronavirus. In intervatul de timp mentionat au fost efectuate 13.147 de teste. Recordul negativ din ultimele 24 de ore l-a depasit…

- S-a aflat cel mai bine pazit secret din Romania. Membrii Grupului de Comunicare Strategica, care comunica informații privind evoluția epidemiei de coronavirus sunt trei foști jurnaliști și un fost jandarm."La sfarșitul lunii februarie, cand in Romania a aparut primul caz de infecție cu noul…