Klaus Iohannis, aventuri în Africa, episodul Tanzania. Ce spun ziarele? Președintele Romaniei și soția sa iși continua turneul prin Africa, dupa Kenya, Tanzania, Zanzibar, urmeaza sa ajunga in Republica Cabo Verde. Despre vizita din capitala Tanzaniei, Dar es Salaam, presa ne-a oferit mai multe amanunte picante. Acolo, se pare ca președintele s-a intalnit nu doar cu oficialitațile tanzaniene ci și cu mai mulți romani. Din ciclul „Aventura continua”, Klaus Iohannis și soția sa Carmen Iohannis iși continua periplul prin Africa, recent cuplul prezidențial s-a aflat in vizita oficiala in Dar es Salaam, capitala Republicii Unite a Tanzaniei. Potrivit unor surse locale,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

