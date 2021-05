Klaus Iohannis, apel către politicieni: „PNRR nu are culoare politică. Abordările politicianiste nu fac decât să şubrezească şansele” „Bucuria finalizarii PNRR este una de etapa. Am facut primul pas, dar greul abia acum incepe. Vreau sa fim foarte bine pregatiti pentru etapa cea mai importanta: punerea lui in aplicare si finalizarea proiectelor. Putem construi proiectul unei generatii, care sa insemne schimbarea profunda a Romaniei. De reusita PNRR depinde cum va arata viitorul Romaniei.Acest demers nu are culoare politica, chiar daca a fost negociat cu mari eforturi de actuala coalitie de guvernare. Acest plan apartine Romaniei, iar implementarea sa se va intinde oricum dincolo de mandatul actualului guvern. Abordarile politicianiste… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

