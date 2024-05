Stiri pe aceeasi tema

- Urmare a unei reclamatii adresata Comisariatului Judetean Constanta al Garzii Nationale de Mediu si a verificarilor efectuate in localitatea Lazu, comuna Agigea, s a aplicat o sanctiune contraventionala in valoare de 30.000 lei.Potrivit Comisariatului Judetean Constanta al Garzii Nationale de Mediu,…

- Vinovata pentru mirosul pestilențial care a „inundat” municipiul pe 29 februarie este o societate agricola care ar fi impraștiat fertilizanți organici pe șase hectare de teren. Firma a fost amendata și activitatea a fost suspendata pana la intrarea in legalitate.

- Mai multe fotografii cu o gramada ordonata de gunoaie in curs de compactare au parvenit la redacție de la Targu-Neamț. Este situata intr-un cadru natural extrem de ofertant, la nici 100 de metri de stațiunea Oglinzi și de sursele de ape termale. Dupa cum bine se observa și din imagini, in respectiva…

- Garda de Mediu reamintește tuturor dambovițenilor ca incendiile de vegetație uscata sunt INTERZISE prin lege. Va reamintim ca arderea miristilor, turbariilor, litierelor padurii, stufului, tufarisurilor sau vegetatiei ierboase este interzisa, conform OUG 195/2005. Nerespectarea acestei prevederi…

- Nivel de poluare extrema in Bucuresti. Aproape toate stațiile de monitorizare din Capitala și Ilfov inregistreaza valori cu mult peste limitele admise. Primaria Generala va primi o amenda usturatoare fiindca nu ia masuri pentru a imbunatati calitatea aerului. Iata cat de mare va fi sanctiunea si ce…

- Garda de Mediu anunta, luni, ca peste 115 tone de deseuri au fost oprite la intrarea in tara in vamile Bors II si Nadlac II, in doar opt zile, potrivit news.ro. ”In doar 8 zile, in perioada 09.02.2024-16.02.2024, in punctele de trecere a frontierei Bors II si PTF Nadlac II, comisarii Garzii Nationale…

- Nesimțire maxima. Gunoaie aruncate la intamplare pe malul Arieșului in zona Campia Turzii. Sunt tone de deșeuri, iar autoritațile par depașite de situație. Recent au fost surprinse imagini cu un adevarat depozit clandestin de gunoaie pe malul Arieșului in zona Campia Turzii. A fost sesizata Garda de…