- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, joi, profesorilor, parinților si elevilor ca lucrurile se vor imbunatati in sistemul educațional, el reiterand ca solicitarile dascalilor privind majorarile salariale sunt intemeiate, dar ca aceasta problema nu se poate rezolva instant. „M-am mai exprimat in…

- Presedintele Klaus Iohannis a reiterat faptul ca solicitarile dascalilor sunt legitime si usor de inteles, referindu-se la greva din educatie, iar coalitie a inteles sa poarte negocierile cu sindicatele si profesorii, fiind gasite solutii la parte dintre solicitarile revendicate de sindicate. „Nu exista…

- Premierul Nicolae Ciuca a spus, astazi, ca se va intalni cu reprezentanții parinților și ai elevilor „pentru a rezolva problema”. „Este foarte clar pentru noi toți ca nu putem vedea profesorii in alta parte decat la catedra, iar pe copiii noștri, elevi sau studenți, in banci sau in amfiteatre. Nu cred…

- Premierul Ciuca a lasat sa se ințeleaga ca revendicarile sindicatelor din Educație nu vor putea fi onorate, cel puțin nu in momentul de fața. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca in afara de propunerile facute de Guvern sindicatelor din Educație și care ar fi fost deja transpuse in proiecte de acte…

- Deși este a doua zi de greva in Educație, Guvernul pare sa nu aiba de unde lua banii necesari pentru ca salariile din invațamant sa creasca. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca in afara de propunerile facute de Guvern sindicatelor din Educație și care ar fi fost deja transpuse in proiecte de acte normative,…

- Deși este a doua zi de greva in Educație, Guvernul pare sa nu aiba de unde lua banii necesari pentru ca salariile din invațamant sa creasca. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca in afara de propunerile facute de Guvern sindicatelor din Educație și care ar fi fost deja transpuse in proiecte de acte normative,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca in afara de propunerile facute de Guvern sindicatelor din Educație și care ar fi fost deja transpuse in proiecte de acte normative, celelalte cereri ale sindicatelor sunt „unt absolut foarte, foarte greu de indeplinit in momentul de fața”. Aceasta a explicat ca Romania…

- Azi este prima zi de greva generala in sistemul de educatie din Romania. Sindicatele au anuntat declansarea grevei saptamana trecuta si au avut doua runde de negocieri cu reprezentantii Guvernului, care nu s-au incheiat cu un acord. In total, potrivit sindicatelor, vor protesta peste 150.000 de cadre…