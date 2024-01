Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul a adoptat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de imprumut cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare prin care vor fi finantate mai multe proiecte, printre care si proiectarea completa a "Cartierului pentru Justitie", a anuntat, marti, Ministerul Justitiei, potrivit…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat, luni, ca legea prin care persoanelor care se sustrag de la executarea condamnarilor li se adauga o noua pedeapsa cuprinsa intre 6 luni si 3 ani i se va aplica si primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches. „Astazi (luni – n.r.) a fost dezbatut…

- Veste buna pentru pensionarii din Romania. Senatul Romaniei a votat, in aceasta seara, proiectul de lege privind sistemul public de pensii, cu 85 voturi „pentru”, 6 voturi „impotriva” și 19 abțineri. Dezbaterile pe marginea legii pensiilor au fost aprinse, astazi, in comisiile de specialitate din Senat.…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a inaugurat marți la Targu Jiu sediul nou al Tribunalului Gorj. Cladirea a costat peste 12 milioane de lei. De asemenea, Alina Gorghiu a anunțat o investiție de peste 100 de milioane de euro, bani proveniți dintr-un imprumut BIRD. Suma va fi utilizata pentru a finaliza…

- In ședința de plen desfașurata in Camera Deputaților, parlamentarii au discutat proiectul de lege care starnește numeroase dezbateri și controverse in spațiul public. Este vorba despre inițiativa legislativa care vizeaza impozitarea suplimentara cu pana la 20% a pensiilor de serviciu, adesea denumite…

- Guvernul a aprobat, astazi, transmiterea catre Parlament a proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiect privind consolidarea bazelor pentru imbunatațirea furnizarii serviciilor judiciare) dintre Romania și Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București…

