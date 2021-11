Klaus Iohannis a promulgat legea: Ce materii devin obligatorii în școli Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, 16 noiembrie, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011. Educația financiara urmeaza sa fie introdusa in școli, ca parte a cursului de educație antreprenoriala, conform unui proiectului de lege votat pe 18 noiembrie de Senat. Suplimentar, printr-un amendament introdus de senatori, s-a stabilit ca elevii vor beneficia și de programe de educatie juridica. Educația financiara urmeaza sa fie introdusa in școli, ca parte a cursului de educație antreprenoriala, conform unui proiectului de lege votat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

