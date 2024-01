Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului de Externe o discuție cu președintele Klaus Iohannis, pentru rechemarea in țara a ambasadorului din Statele Unite, Andrei Muraru. Muraru, fost consilier al lui Iohannis, a declarat, in timpul vizitei lui Ciolacu in SUA, ca a fost exclus de la intalnirile…

- Klaus Iohannis a plecat vineri seara, chiar dupa recepția de la Cotroceni de 1 Decembrie, in Dubai, la un summit pe probleme de mediu la care va avea un discurs de cateva minute. Premierul a plecat sambata dimineața in SUA, unde se va intalni, timp de 5 zile, cu secretarul de stat Antony Blinken și…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, pleaca de Ziua Naționala a Romaniei spre Dubai, acolo unde va susține a doua zi, pe 2 decembrie, un discurs de 3 minute la Summitul ONU pentru Schimbarile Climatice. Abia intors in turneul african, șeful statului roman va pleca pentru a doua oara in acest an in…

- Carmen Iohannis a dansat alaturi de mai multe fete din Africa. Și președintele Klaus Iohannis a fost invitat sa participe, insa a preferat sa stea pe margine. Klaus și Carmen Iohannis au avut, joi, programata o vizita la Liceul de Fete Uthiru, unde cei doi au fost așteptați de un grup de tinere imbracate…

- Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, au mers in safari in Kenya, insoțiți de oficiali guvernamentali. Klaus Iohannis, președintele Romaniei, efectueaza un turneu in Africa. In prima zi petrecuta in Kenya, marți, au fost semnate patru memorandumuri de ințelegere pe subiecte printre care se afla mediul,…

- Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, au mers in safari in Kenya, insoțiți de oficiali guvernamentali. Klaus Iohannis, președintele Romaniei, efectueaza un turneu in Africa. In prima zi petrecuta in Kenya, marți, au fost semnate patru memorandumuri de ințelegere pe subiecte printre care se afla mediul,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, urmeaza sa efectueze o vizita de lucru in Africa saptamana viitoare, chiar inainte de minivacanța de 1 decembrie. Anul acesta, Iohannis și prima doamna au efectuat turnee in Asia: Japonia și Singapore, dar și in America Latina: Brazilia, Chile și Argentina Nu se…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban „și-a facut un drum” in Georgia, chiar in ziua in care președintele roman Klaus Iohannis avea programata, de cateva luni bune, o vizita oficiala de stat, prima dupa o pauza de 14 ani. Președintele roman s-a intalnit cu președintele Ungariei, Katalin Novak. Administratia…