- Romanii din Ucraina nu sunt mulțumiți de legea privind minoritațile naționale adoptata recent in Ucraina. Reprezentanții comunitații se tem ca vor fi asimilați in cateva generații daca nu li se va permite sa invețe in limba materna in școlile de stat.

- Angajații vor putea beneficia de abonamente pentru sport, dar și de programe de recuperare medicala din partea firmelor unde lucreaza, dupa ce Parlamentul a adoptat o inițiativa care permite angajatorilor sa iși deduca aceste cheltuieli in limita a 400 de euro pe an/angajat, a informat USR, sambata,…

- Legea are ca obiect de reglementare modificarea si completarea ordonantei de urgenta a Guvernului 27/2022, precum si modificarea si completarea unor acte normative din domeniul Energiei. Actul normativ promulgat de catre seful statului consolideaza si extinde masurile de protectie a populatiei si economiei…

- Parlamentul a adoptat legea care permite constituirea de consorții administrative intre mai multe localitați.Proiectul de lege inițiat in septembrie de Guvern a fost aprobat de Senat, urmand sa ajunga la președinte pentru promulgare.Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a declarat ca legea ”ofera…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, actul normativ privind circulatia pe drumurile publice, care prevede posibilitatea ca Politia Rutiera sa dispuna ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar, informeaza Agerpres."Politia Rutiera poate dispune ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar.…

- Prevederile privind incetarea relațiilor contractuale sunt introduse prin legea adoptata de Parlament pe 20 septembrie, care a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis pe 17 octombrie, devenind Legea nr.283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, precum si a Ordonantei…

- Proiectul de lege care permite Politiei Rutiere sa ridice mașinile stationate ilegal pe trotuar a fost adoptat miercuri de Camera Deputaților. Legea merge acum spre promulgare, la președintele Klaus Iohannis, potrivit News.ro.Proiectul de lege a fost adoptat cu 232 de voturi „pentru", trei „impotriva"…

- Potrivit paginii oficiale de internet a Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime Constanta la ora postarii acestei stiri erau asteptate la operare, pentru incarcare sau descarcare, sase nave. Doua dintre acestea erau asteptate pentru incarcare, una la descarcare incarcare si trei la descarcare.…