- Jaf la Primaria Ungheni, din județul Argeș! Potrivit Realitatea PLUS, hoții au intrat in cladire dupa ce au taiat un grilaj și au spart geamul, apoi au acoperit camerele de supraveghere. Aceștia au furat aproximativ 10.000 de lei, toți banii incasați de funcționarii primariei. Cel mai probabil, hoții…

- Potrivit postarii co-presedintelui interimar al USRPLUS Buzau, Mihai Razvan Moraru, zilele acestea s-a votat echipa de conducere a organizatiei Municipale a USRPLUS Buzau. Urmeaza alegerile pentru formatiunea politica judeteana (USRPLUS). Iata ce scrie pe pagina lui Mihai Moraru: “Anul trecut, peste…

- „A fost depusa o solicitare a partidului AUR privitoare la Ora Guvernului in care se cere participarea domnnului ministru al Energiei Virgil Popescu. Biroul permanent a hotarat ca Ora Guvernului se va desfasura marti, la inceputul programului de plen de marti. Deocamdata nu stim nimic despre motiunea…

- Marius Florescu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați fotografi din Iași care a reușit sa impresioneze Europa cu lucrarile sale. Inspirat de chipurile oamenilor, artistul a reușit sa transpuna in ultima sa expoziție „Limbajul fețelor”. Deși viața a fost, poate, mult prea nedreapta cu el, Marius…

- Minister of Agriculture Adrian Oros on Friday stated in Buzau when asked about the possibility that the price for bread will increase that he did not "expect this to happen." "I also that there were many such statements made last year too, coming from various areas, regarding an increase in…

- Porțiunea de 102 km dintre Pașcani și Siret va avea regim de autostrada și nu de drum expres, a anunțat vineri primul ministru, Florin Cițu. Contractele de realizare a Studiilor de Fezabilitate și a Proiectelor Tehnice pentru circa 102 km de drum expres de la Pașcani la Suceava și de la Suceava la Siret…

- Firma japoneza Yazaki a hotarat sa investeasca in municipiul Buzau, intr-o fabrica in care se vor construi cablaje pentru industria auto si unde vor fi angajati circa 500 de oameni, a anuntat, vineri, prefectul judetului, Silviu Iordache.