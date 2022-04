Stiri pe aceeasi tema

- Suspiciunea de otravire a miliardarului rus Roman Abramovici la negocierile de pace de la începutul acestei luni nu are nimic de-a face cu realitatea, susține Kremlinul, conform Reuters. Este prima reacție a Rusiei în urma informațiilor publicate de The Wall Street Journal privind suspiciuni…

- Un caz dramatic a fost descoperit de jurnaliștii ucraineni, doi frați lupta in același razboi, dar de pe baricade diferite. In timp ce unul este general in armata lui Putin, celalalt lupta pentru libertatea Ucrainei. Jurnaliștii ucraineni au vrut sa afle mai multe despre acest caz și au realizat un…

- Jurnalistii portalului de investigatii ucrainean Slidstvo.Info au intrat pe proprietatea lui Viktor Medvedchuk, un oligarh ucrainean acuzat de inalta tradare, care a scapat de arestul la domiciliu dupa invazia rusa. Ceea ce au vazut acolo este cu adevarat surprinzator. Oligarhul are o platforma de cale…

- Gestul atacarii deliberate sau al amenintarii cu atacarea a unor obiective ucrainiene, cu consecinte asupra vietii si sanatatii, ce ar depasi insa granitele Ucrainei, nu a primit, din pacate, pana la acest moment nicio reactie din partea NATO ori a tarilor NATO, in ciuda faptului ca acestea constituie…

- Conform unui oficial de rang inalt de la Kremlin citat de Business Insider, angajatii de la Kremlin „habar nu aveau” ca Putin pregatea o invazie. Potrivit acestuia, in perioada premergatoare ordinului de razboi, cabinetul lui Putin lucrase doar asupra eventualelor sanctiuni impuse ca urmare a recunoasterii…

- De la confiscarea superiahturilor la SWIFT și Putin insuși, sancțiunile impotriva Rusiei pentru invazia Ucrainei sunt ample. Dar vor funcționa? Rusia a fost blocata din SWIFT, sistemul bancar internațional. Acest lucru da o lovitura comerțului rusesc, deoarece face mai greu pentru orice companie rusa…

- Manifestațiile de solidaritate cu Ucraina impotriva invaziei ruse se multiplica la nivel mondial, din Japonia pana in Italia, Elveția. ”Blestemat sa fie razboiul!”, ”Putin bombardeaza Ucraina”, scria pe panourile purtate sambata de manifestanții de la Marseille, Montpellier și Paris impotriva invadarii…

- Putin a decis sa invadeze Ucraina. Mesajele de susținere fața de poporul ucrainean curg pe rețelele de socializare, inclusiv din partea autoritaților romane. Jurnaliștii de la CNN vorbesc de explozii in mai multe orașe din Ucraina, dar și de mai mulți raniți. Statele occidentale condamna atacul asupra…