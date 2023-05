Stiri pe aceeasi tema

- Ultimii doi președinți americani, Donald Trump și Joe Biden, au adoptat o poziție greșita fața de China, lucru pe care președintele chinez Xi Jinping nu il poate accepta. Fostul secretar de stat american Henry Kissinger și-a exprimat acest punct de vedere intr-un interviu acordat publicației The Wall…

- Pentru a instaura o pace durabila in Europa este nevoie ca Occidentul sa faca doua salturi de imaginație. Primul este ca Ucraina sa se alature NATO, ca mijloc de a o reține, dar și de a o proteja, iar al doilea este ca Europa sa inginereasca o apropiere de Rusia, ca modalitate de a crea o granița estica…

- Ministrul indian al Apararii i-a tramis joi omologului sau chinez ca incalcarile frontierei lor comune erodeaza „intreaga baza” a relațiilor dintre cei doi vecini asiatici, potrivit CNN. Ciocnirile dintre soldații celor doua țari la granița comuna sunt principala cauza a tensiunilor dintre China și…

- Extrem de oportun in termen de urgența mi se pare a fi mesajul transmis de Secretarul General al NATO, transmis foarte recent la o conferința a Alianței pe tema controlului armamentelor și dezarmarii.

- In problema Taiwan, președintele Franței, Emmanuel Macron pune China și Statele Unite spate in spate, scrie presa franceza, ca urmare a vizitei facute de liderul francez in China. La intoarcerea din China, Emmanuel Macron a declarat pentru Politico și Les Echos ca Europa trebuie, in opinia sa, sa-și…

- China a chemat la reducerea riscurilor unui conflict intre puterile nucleare și a reamintit ca nu pot exista invingatori intr-un razboi nuclear. Declarația corespunzatoare a fost facuta luni la un briefing a purtatorului de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning. "In ianuarie anul trecut,…

- Ceea ce mulți anticipau, dar nu aveau date oficiale, se adeverește. Cel mai probabil, noul coronavirus au fost un experiment intr-un laborator din China. ​Departamentul Energiei din Statele Unite a ajuns la concluzia ca pandemia Covid-19 a izbucnit cel mai probabil in urma unui accident intr-un laborator…

- Statele Unite cred ca China „ia in considerare” sa trimita ajutoare letale Rusiei, dar informatiile sugereaza ca Beijingul nu a luat o decizie finala, a afirmat directorul CIA, William Burns. „Credem ca conducerea chineza are in vedere furnizarea de echipamente letale”, a declarat directorul CIA, William…