Stiri pe aceeasi tema

- Rockerii veterani din formatia americana Kiss vor transmite in direct, in sistem pay-per-view, ultimul lor concert, astfel incat fanii din intreaga lume sa ii poata vedea pentru ultima oara cantand impreuna.

- Lautaro Martinez (26 de ani), atacantul lui Inter, a intrat in minutul 55 al meciului cu Salernitana, iar pana in minutul 90 a marcat de 4 ori in victoria echipei lui cu 4-0. Cu aceasta performanța, argentinianul a intrat in istoria Serie A. Este primul jucator care a reușit sa marcheze 4 goluri in…

- Pasiunea pentru muzica a generații de targovișteni a ținut laolalta corala „ProMusica Gheorghe Dimancea” timp de un secol și jumatate. Și nu oricum, corala strangand premii naționale și internaționale de-a lungul anilor și construindu-și un renume de admirat. Istoria coralei incepe in anul 1873, cand…

- Romania și Franța se infrunta de la ora 21:00 in sferturile Campionatului Mondial de volei masculin. Partida va putea fi urmarita in direct de TVR 1 și liveTEXT pe GSP.ro. Dupa ce partidele din grupe și cea din optimi nu au fost transmise in Romania, Televiziunea Romana a achiziționat drepturile de…

- Ultimul concert din cadrul Neamt Art Festival, din seara de duminica, 3 septembrie, sub egida “Zilelor Chisinaului la Piatra -Neamt” a fost sustinut de trupa basarabenilor condusa de basistul Alex Calancea. “Lupii” au repurtat un nou succes la publicul nemtean, dupa cel de la “Vacante Muzicale”, stilul…

- Echipa TurdaNews asigura transmisiunea in direct a meciului de fotbal care are loc la aceasta ora, pe terenul Clujana din Cluj-Napoca, acolo unde se joaca meciul Sanatatea Cluj – CSM Olimpia Satu Mare. TurdaNews a inceput transmisiunile in direct ale unor competiții sportive, cu comentariu, inca din…

- Potaissa Turda va evolua maine, de la ora 18:00, pe teren propriu, contra celor de la CSM Vaslui, intr-o partida ce va conta pentru etapa I din Liga Zimbrilor. Pentru „magnifici” este reintalnirea cu suporterii dupa o pauza lunga. Ultimul meci oficial din sala „Gheorghe Barițiu” s-a jucat la inceputul…

- Concert Phoenix la Sebeș. Film documentar despre viața și istoria trupei care a marcat rock-ul romanesc Sambata, 19 august 2023, in jurul orei 20.00, publicul din Sebeș va avea parte de o intalnire inedita cu trupa Phoenix, care va urca pe scena din Parcul Tineretului pentru un concert unic, dar și…