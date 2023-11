Stiri pe aceeasi tema

- Laci Farkaș unul din fondatorii trupei Quo Vadis, ar fi implinit astazi varsta de 53 de ani, iar amintirea lui ramane cat se poate de vie in randul melomanilor. Artistul a murit la inceputul lunii decembrie a anului 2021, in urma unui accident de circulație. In 1991 Laszlo Farkas, a pus bazele formației…

- Romanii isi iubesc si cinstesc traditiile, fapt dovedit de interesul mare si dragostea pentru colindele si cantecele de iarna interpretate inconfundabil de Stefan Hrusca; cantautorul, ce ii colinda an de an pe romani, va susține cate 2 spectacole pe seara

- Stefan Hrusca va sustine in decembrie cate doua concerte de colinde la Timisoara si Iasi. „Romanii isi iubesc si cinstesc traditiile, fapt dovedit de interesul mare si dragostea pentru colindele si cantecele de iarna interpretate inconfundabil de Stefan Hrusca; cantautorul, ce ii colinda an de an pe…

- Membrii formației timișorene JazzyBIT vor susține doua concerte in China in cursul lunii noiembrie, evenimentele urmand sa se desfașoare in legendarul club Blue Note Jazz din Beijing și Shanghai. „Ne bucuram sa va anunțam ca in luna noiembrie vom avea doua concerte in China, și nu oriunde, ci la legendarul…

- Formația timișoreana Methadone Skies va susține doua concerte la sfarșitul acestei luni, evenimentele urmand sa ofere melomanilor și cateva compoziții noi, care vor fi incluse in urmatorul material discografic al trupei. „Profitam de noua locație de concerte din Timișoara, Nemesis Art Club, pentru a…

- Fostul primar al Timișoarei, Nicoale Robu, a fost chemat joi dimineața la sediul DNA Timișoara pentru a da declarații in deja celebrul dosar al fraudarii concursurilor de angajare din timpul mandatului sau. Concrsuri ai caror principali beneficiari au fost mai multi frunasi PNL Timisl, in frunte cu…

- Trupa Firma va susține un concert extraordinar in cadrul sesiunii de concerte inițiate de catre cel mai nou loc dedicat concertelor din Timișoara, M2, aflat in buricul targului, in Piața Iancu Huniade nr. 2. In 2001, Firma iși facea apariția pe o piața muzicala care abia invața sa se alinieze la standardele…

- In cea mai recenta declarație de avere, Ioan Popa, primarul orașului Reșița, a menționat și cumpararea a 2.400 de metri patrați de teren in Pingwe din insula tanzaniana Zanzibar. Susține ca va construi acolo o casa unde va evada pentru a scapa de stresul cotidian.„Nu vreau sa fac nimic in Zanzibar,…