Stiri pe aceeasi tema

- Formația timișoreana 8LightMinutes lanseaza albumul de debut printr-un concert care va avea loc in data de 2 iulie de la ora 20 in curtea cinematografului Arta. „Suntem foarte incantați sa va anunțam ca vom avea un concert cu ocazia lansarii primului nostrum album “Ebredj fel / Wake up”. Acest album…

- Solista Maryliss pregatește intens albumul ei de debut și revine in fața melomanilor, cu un concert care va avea loc sambata 26 unie, de la ora 20, la The Ranch din Garana, unde alaturi de ea vor mai fi prezenți și Silviu Dan Iliescu – chitara, Andrei Ghilea -Bas și Adi Dolea-Cajon. „Perioada de pandemie…

- Scena muzicala timișoreana a avut parte recent de prima ediție a festivalului Psihodrom, un eveniment pus la cale de cei de la Psihodrom Records, o mișcare care iși propune sa coaguleze artiștii care activeaza in zona „electronica“. Printre artiștii care au participat la aceasta ediție – pilot a acestui…

- Olivia Rodrigo iși lanseaza albumul de debut – „Sour”, pe care se regasesc și piesele „Drivers license”, „Deja vu” și „Good 4 u”. De ce a fost atat de așteptat acest album? Simplu, a inceput sa scrie recorduri pe masura ce se adunau piesele pentru el. Piesa de debut Olivia Rodrigo , “Drivers license”,…

- “United Remixes” este ce-l de-al 3-lea album al artistului. Albumul contine 2 CD-uri, CD 1 conține versiunile radio edit, iar CD 2 contine variantele extended. Ambele CD-uri sunt disponibile incepand de astazi in magazinele digitale. “Ma bucur foarte mult ca am reușit sa lansez in aceasta perioada inca…

- „United Remixes” este ce-l de-al 3-lea album al artistului. Albumul conține 2 CD-uri, CD 1 conține versiunile radio edit, iar CD 2 conține variantele extended. Ambele CD-uri sunt disponibile incepand de astazi in magazinele digitale. „Ma bucur foarte mult ca am reușit sa lansez in aceasta perioada inca…

- Amatorii de rock din Romania au avut parte de o veste cat se poate de buna in luna februarie a acestui an, atunci cand s-a anunțat in mod oficial creearea grupului Manic Sinners. Compus din Adrian Igrișan, Ovidiu Anton și Toni Dijmarescu, trei muzicieni cu o bogata activitate și notorietate, trupa abordeaza…

- Pe numele ei adevarat Andreea Hodineanț, solista timișoreanca Altheya a lansat o piesa noua, „Iubește-ma”, care are parte și de un videoclip de carantina. I„deea de a fi iubit asemenea unei rani, este aceea ca, oricat de neplacuta este o rana, pentru a o vindeca, trebuie sa o ingrijești și sa ii oferi…