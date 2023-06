Kinetoterapie și masaj decontate de stat de la 1 iulie! Asigurații in sistemul de sanatate au dreptul anual și la servicii medicale de tratament și de recuperare, printre care kinetoterapie sau masaj. Acestea sunt acordate insa doar pentru anumite diagnostice. Un pachet de servicii medicale, care intra in vigoare de la 1 iulie, ofera acces la sanatorii și stațiuni balneare. Totuși, asigurații trebuie sa achite separat daca vor condiții mai bune de cazare. Calitatea de asigurat ofera oricarui cetațean roman acces la un pachet de servicii medicale, printre care se numara și acelea de medicina fizica și de reabilitare. Aceasta specialitate medicala se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

