Kim Kardashian, invitată în România. Influecerița miliardară vine cu legenda boxului mondial, Floyd Mayweather jr. Diva Americii, Kim Kardashian vine in Romania la gala de retragere a celui mai titrat boxer roman la nivel mondial, Ronald Gavril. Alaturi de cea care a intrat in randul miliardarelor vine și legendarul Floyd Mayweather, care, chiar daca a pus manușile in cui ramane cel mai bine platit sportiv din ultimul deceniu. Mayweather Jr. vine cu un grup de prieteni sa-l susțina pe sportivul sau, romanul fiind legitimat la TMT Mayweather Promotions și reprezentat in activitatea sa tot de celebrul club sportiv din Las Vegas. Kim Kardashian, invitata in Romania. La gala din octombrie (mai mult ca sigur va… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Kim Kardashian a fost fotografiata fara machiaj și filtrele de pe Instagram, la o plimbare alaturi de fiica ei cea mare, North. Vedeta era imbracata lejer și nu credea ca va fi pozata in aceasta ipostaza.Kim Kardashian a fost surprinsa intr-o ipostaza neobișnuita, fara machiaj și imbracata intr-o ținuta…

- Kim Kardashian iubește din nou. Femeia de afaceri a facut dezvaluirile in cadrul unui reality-show inititulat The Kardashians , o continuare al reality show-ului anterior, Keeping up with the Kardashians , care a urmarit viața vedetei și a familiei sale. Vestea vine dupa ce Kim a trecut printr-un divorț…

- Mirela Vaida s-a fotografiat recent in haine de doliu, dupa ce a suferit o pierdere imensa in familia sa. Un membru apropiat al familiei vedetei a decedat. Ce mesaj a transmis prezentatoarea TV in mediul online.

- Gina Pistol se confrunta cu o situație tot mai des intalnita in mediul online. Imaginea cunoscutei prezentatoare tv a fost folosita pentru a crește credibilitatea unui produs menit sa le ajute pe femei sa slabeasca. Escrocii au plagiat sigla unei reviste cunoscute și au publicat un interviu care ar…

- Ozana Barabancea este o mama implinita. Cei doi copii, Andrew și Gloria o fac fericita și ei se ințeleg de minune. De ziua copilului, vedeta a postat mai multe fotografii cu aceștia, dar și un mesaj emoționant.

- In cadrul ediției Neatza cu Razvan și Dani din 30 mai, chef Nicolai Tand a pregatit o rețeta asiatica speciala pentru zilele libere. Este vorba despre porc caramelizat cu orez, un preparat ideal pentru pofticioșii care vor sa iși diversifice meniul in zi de sarbatoare.

- Transformare totala pentru Oprah, dupa ce a reușit sa slabeasca un numar semnificativ de kilograme. Vedeta de televiziune a fost surprinsa miercuri, 24 mai, la o prezentare eleganta a Casei de lux Louis Vuitton, in Italia. O mulțime de oameni, mai ales femei, sunt inspirați de experiența celebritații,…