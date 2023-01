Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta americana de reality TV Kim Kardashian a cumparat crucifixul Attallah, un celebru pandantiv purtat de printesa Diana, la o licitatie organizata miercuri la Londra, a anuntat casa de licitatii Sotheby's, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Brigitte Pastrama a demonstrat, in urma cu puțin timp, ca iși permite orice aroganța iși dorește, dupa ce și-a achiziționat o casa in Dubai. Mult timp a ținut ascunsa suma pe care a cheltuit-o, insa acum a decis sa dezvaluie prețul uriaș. Mai mult, vedeta a marturisit, in exclusivitate la Antena Stars,…

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Brigitte Pastrama a vorbit despre plecarea in Dubai, alaturi de soțul ei și alaturi de copiii pe care ii au impreuna. Vedeta și-a cumparat o casa in Dubai, iar ea are planuri mari și importante de viitor. Iata ce a dezvaluit bruneta despre plecarea in strainatate!

- Kim Kardashian a implinit 42 de ani in urma cu doar cateva zile, insa onomastica și-a sarbatorit-o abia ieri seara. Vedeta internaționala a petrecut alaturi de oameni dragi la o petrecere grandioasa organizata special pentru ea. Foarte activa pe rețelele de socializare, aceasta a impartașit cu fanii…

- Andreea Banica și fiica ei, Sofia, au trait momente de coșmar, asta dupa ce au decis sa mearga la Londra la concertul lui Sam Smith. Vedeta a marturisit pe rețelele de socializare ca a fost șocata de camera din hotel pe care o primise și de condițiile oferite. Iata ce a marturisit artista!