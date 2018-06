Kim Jong-un i-a transmis lui Lavrov ca spera sa creasca cooperarea cu Rusia. „Pe masura ce progresam in a ajusta situatia politica in fata hegemoniei americane, sunt dispus sa schimb pareri in profunzime cu conducerea dumneavoastra si sper ca asa vom face de acum inainte”, i-a transmis liderul nord-coreean lui Lavrov.



Comentariul lui Kim Jong-un despre hegemonia SUA nu a fost preluat de agentia de stat Korean Central News. Agentia a informat ca liderul nord-coreean a declarat ca disponibilitatea Coreei de Nord „privind dezarmarea nucleara a peninsulei coreene ramane neschimbata” dar…