Stiri pe aceeasi tema

- O curte de justitie din Egipt l-a condamnat la moarte pe Hisham al-Ashmawy, fost ofiter in fortele speciale devenit militant islamist, si pe alti 36 acuzati de terorism, potrivit Reuters.Ashmawy a fost prins in estul orasului libian Derna, in 2018, si transferat de autoritatile loiale comandatului…

- Premierul chinez Li Keqiang a cerut Uniunii Europene sa faciliteze achizițiile urgente de materiale medicale din țarile membre, a anuntat sambata Guvernul de la Beijing, pe fondul cresterii cazurilor de imbolnaviri cauzate de coronavirus, potrivit Reuters.Numarul deceselor provocate de noul…

- Administrația președintelui Statelor Unite, Donald Trump, a declarat stare de urgența din cauza noului tip de coronavirus din China, astfel ca cetațenii straini care au calatorit recent in China nu vor mai putea intra pe teritoriul american, potrivit Reuters.De asemenea, cetațenii americani…

- Comisia Europeana a anunțat marți ca ar putea contribui la finanțarea repatrierii cetațenilor europeni aflați in zonele din China afectate de epidemia de coronavirus, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Astfel, Comisia ar putea suporta costurile repatrierilor prin…

- Epidemia de pneumonie virala care s-a soldat cu 41 de morti „se accelereaza“ si plaseaza China intr-o „situatie grava“, a recunoscut sambata presedintele Xi Jinping, indemnand la o consolidare a autoritatii regimului comunist, relateaza AFP.

- Presedintele Donald Trump ii transmite președintelui Chinei, intr-un mesaj pe Twitter, mulțumirile sale pentru eforturile pe care țara sa le depune pentru a controla situția critica provocata de epidemia cu coronavirus, informeaza Reuters...

- Presedintele chinez Xi Jinping a transmis marti cele mai bune urari compatriotilor din Hong Kong si Hong Kong-ului, in discursul sau de Anul Nou, relateaza Xinhua si Reuters. "Situatia din Hong Kong a fost preocuparea tuturor in ultimele luni", a spus Xi Jinping. ''Fara un mediu armonios si…

- China vrea sa lucreze la o ințelegere comerciala inițiala cu Statele Unite și incearca sa evite intensificarea conflictului, a declarat vineri președintele chinez Xi Jinping, relateaza site-ul agenției Reuters.Economiștii au avertizat anterior ca prelungirea conflictului intre doua cele mai…