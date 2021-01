Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Congresul VIII al Partidului Muncii din Coreea (TPK) din Phenian, Kim Jong-Un a fost ales secretar general, iar in miinile sale s-a concentrat o putere nelimitata. Despre acest lucru pentru TASS, a declarat politologul sud-coreean, angajat al Fundației pentru viitorul Peninsulei Coreene, Meng Chu…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a fost ales secretar general al Partidului Muncitorilor, la putere, al carui presedinte a fost pana in prezent, a anuntat luni agentia oficiala KCNA, citata de AFP și preluata de agerpres. Potrivit analistilor, aceasta schimbare simbolica a titulaturii isi propune…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un doreste sa extinda semnificativ potentialul militar al tarii sale, in pofida sanctiunilor internationale si a problemelor economice grave cu care se confrunta Coreea de Nord, relateaza joi dpa, potrivit Agerpres. Miercuri, in a doua zi a congresului Partidului…

- Acest Congres este primul din ultimii cinci ani si doar al optulea din istoria Coreei de Nord. El se desfasoara cu doua saptamani inainte de intrarea in functie a presedintelui american Joe Biden, in contextul in care relatiile cu Statele Unite se afla in impas. Al 8-lea Congres al Partidului Muncitorilor…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a deschis marti congresul extraordinar al Partidului Muncitorilor, la putere, unde ar urma sa prezinte un plan destinat dinamizarii economiei, a anuntat agentia oficiala de presa KCNA, transmite AFP. Acest congres este primul dupa cinci ani si al 8-lea din istoria…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost vizibil emoționat în timpul unui discurs ținut la o parada militara ce a avut loc în weekend, el parând copleșit de lacrimi în timp ce mulțumea soldaților pentru sacrificiile lor și își cerea scuze cetațenilor pentru ca a eșuat în…