Killa Fonic lansează al doilea single de pe albumul următor TERRA VISTA – Steak Killa Fonic lanseaza la mai puțin de o saptamana al doilea single de pe albumul TERRA VISTA. Primul single “Moscova” poate fi ascultat și vizionat pe toate platformele, iar de astazi putem viziona videoclipul piesei “Steak”. Melodia reprezinta o declarație de dragoste intr-un stil caracteristic și intrigant cu care Killa ne-a obișnuit. Subtilitațile sunt rezervate celor ce asculta piesa de mai multe ori. Albumul conține 12 trackuri in care se vor observa radacinile adanci ale hip-hop-ului, dar insoțite de particularitațile lui Killa cu care ne surprinde de ani de zile. TERRA VISTA este un album… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

