- Ucraina refuza orice mediere de pace cu Rusia care sa nu excluda de la bun inceput orice pierdere teritoriala pentru Kiev sau o incetare a luptelor, a afirmat vineri, la Lisabona, ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba, noteaza AFP.

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitri Kuleba, a declarat ca regiunea transnistreana, care nu se afla sub controlul autoritatilor de la Chisinau si pe teritoriul careia este prezenta armata rusa, obliga Ucraina sa mentina trupe la granita cu Republica Moldova. Oficialul a dat insa asigurari ca Ucraina…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni, in timpul unei vizite in Brazilia, ca Moscova doreste incheierea conflictului din Ucraina cat mai curand posibil, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Intr-o conferinta de presa la Brasilia cu omologul sau brazilian, Mauro Vieira, Lavrov…

- China va continua eforturile de pace in Ucraina, iar ministrul chinez al Apararii, Li Shangfu, va efectua o vizita oficiala la Moscova, a anuntat vineri Administratia de la Beijing, fara a semnala, deocamdata, contacte cu Kievul, noteaza news.ro.Ministrul chinez al Apararii, Li Shangfu, "va efectua…

- "Negocierile nu pot avea loc decat in baza luarii in considerare a intereselor rusesti", a declarat Lavrov, potrivit AFP, citata de Agerpres."Este vorba de principii care vor sta la baza noii ordini mondiale", a adaugat ministrul rus de externe in conferinta de presa comuna cu omologul sau turc, Mevlut…

- Papa Francisc a declarat sambata, 11 martie, ca este dispus sa viziteze Ucraina, dar numai cu conditia sa poata calatori si la Moscova, relateaza DPA, citata de Agerpres. „Voi merge in ambele locuri sau in niciunul”, a declarat Suveranul Pontif, intr-un interviu publicat in editia de sambata a ziarului…