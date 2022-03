Kievul confirmă că armatele ruse părăsesc Cernobîlul: Coloanele militare se îndreaptă spre hotarul cu Belarus Kievul confirma ca forțele militare ruse parasesc Cernobîlul. Potrivit agenției ucrainene Energoatom, responsabila de gestionarea centralelor nucleare, doua coloane pleaca spre hotarul cu Belarus. Armata lui Putin a informat joi dimineața despre faptul ca va parasi teritoriul de excluziune angajații centralei. Potrivit autoritaților constituționale, deocamdata în zona se mai afla un numar mic de militari ruși. Energoatom precizeaza ca forțele armate ale Moscovei ar fi sapat tranșee în Padurea Roșie, unde exista doze mari de radiații, iar dupa ce au simțit… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

