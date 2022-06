Stiri pe aceeasi tema

- Pierderea crucișatorul Moskva a provocat schimbari majore in tactica de razboi a Flotei ruse din Marea Neagra (FRMN). Astfel, dupa ce a pierdut un bun valoros, comandamentul acesteia a reușit sa-și restructureze activitatea și sa obțina un avantaj semnificativ in teatrul de operații, dupa cum remarca…

- Dupa atacul Forțelor Armate ale Ucrainei asupra platformelor de foraj Chernomorneftegaz, rușii au inceput o evacuare de urgența a personalului de pe toate platformele din Marea Neagra. In timpul atacului ucrainean de luni, pe platforma erau 14 persoane, dintre care cinci au fost salvate, iar soarta…

- Potrivit Agepres, care citeaza DPA, armata ucraineana a intreprins in timpul noptii de luni spre marți cateva atacuri aeriene asupra pozitiilor ruse in sudul Ucrainei. Asta, deși in est lucrurile raman neschimbate. Adica, rușii sunt victorioși. „Elicoptere ucrainene au lovit grupuri mari de forte inamice…

- La Severodonețk, din regiunea Lugansk din estul Ucrainei, se dau, pe mai departe, lupte serioase. Deși, mai bine de o treime din zona e in mainile rușilor, ucrainenii spun ca nu vor fi invinși. Insa, din pricina bombardamentelor, evacuarea civililor din Severodonețk, care fusese convenita și negociata,…

- Comandamentul Operational Sud al Ucrainei a anunțat in dimineața zilei de vineri ca armata ucraineana a lansat peste 100 de atacuri asupra trupelor ruse din sudul țarii. Aceste atacuri au fost cu unitati de rachete, cu artilerie, cu avioane și au vizat poziții cheie ale inamicilor. Astfel ca armata…

- Atacurile lansate luni, 9 mai, asupra orașului-port Odesa, de la Marea Neagra, au vizat un centru comercial și doua hoteluri, relateaza CNN . O persoana a murit și mai multe au fost ranite in urma bombardamentelor. Trei rachete Kinjal – noile rachete hipersonice ale Rusiei – au fost trase dintr-un avion…

- Publicația britanica The Times spune ca Vladimir Putin s-ar fi decis sa atace Republica Moldova pentru a deschide un nou front pentru a cuceri Odesa. Rusia va incerca sa deschida un nou front impotriva Ucrainei dinspre Republica Moldova, potrivit unor surse militare ucrainene. Una dintre ele a declarat…

- Cel puțin 205 copii au murit pana acum, din cauza razboiului din Ucraina, iar peste 362 au fost raniți, potrivit unui raport al Procuraturii Generale a Ucrainei transmis pe 18 aprilie. Cifrele reale sunt considerate a fi mai mari, deoarece nu includ victimele din zonele in care au loc ostilitațile și…