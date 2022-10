Ministerul ucrainean pentru Reintegrarea Teritoriilor Temporar Ocupate transmite ca, in localitatile eliberate de sub ocupatie in aceasta toamna, au fost exhumate deja aproximativ 1.000 de cadavre apartinand unor soldați și civili ucisi de rusi, potrivit BABEL, scrie Rador.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile…