- Adjunctul ministrului ucrainean al Apararii Hanna Maliar a declarat intr-o postare pe Telegram ca fortele Kievului au respins joi atacurile Rusiei in orasul Bahmut, care au durat intreaga zi, relateaza Reuters, citata de News.ro.

- Contraatacurile ucrainene au alungat forțele rusești de pe unele poziții din orașul asediat Bahmut din estul țarii, dar situația ramane „dificila”, a spus un general ucrainean de rang inalt, potrivit Hotnews . In ultimele cateva luni, batalia pentru Bahmut a devenit punctul focal al unui conflict care…

- Razboi in Ucraina, ziua 404. Fortele ruse au lansat numeroase atacuri in ultimele 24 de ore, iar numerosi civili au murit dupa ce rachetele si obuzele rusesti au lovit inclusiv case particulare si blocuri de locuinte. Totodata, uzina Azom din Bahmut, cuce

- Situatia din zona orasului Bahmut, din estul Ucrainei, ramane dificila, dar fortele ucrainene resping toate incercarile armatei ruse de a captura orasul, a afirmat luni comandantul fortelor terestre ucrainene, generalul Oleksandr Sirskii, transmite Reuters. ''Situatia din jurul orasului Bahmut ramane…

- Armata ucraineana sustine ca l-a identificat pe militarul a carui executie apare intr-o inregistrare viralizata pe internet. This video was posted today showing how Russian soldiers executed a #Ukrainian soldier who bravely said to their face: "#GloryToUkraine" Please #StandbyUkraine and burn this evil…

- Seful grupului rus de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a postat joi o inregistrare video in care pot fi vazuti combatanti ai sai luptand intr-o zona despre care el sustine ca este aproape de centrul orasului Bahmut, oras pe care gruparea Wagner incearca de mai multe luni sa-l captureze, informeaza…

