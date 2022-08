Kievul afirmă că Rusia intenţionează să deconecteze centrala Zaporojie de la reţeaua electrică ucraineană Compania de stat ucraineana Energoatom a anuntat vineri ca fortele ruse intentioneaza sa intrerupa functionarea blocurilor energetice de la centrala nucleara Zaporojie si sa le deconecteze de la reteaua de energie electrica a Ucrainei, informeaza Reuters. Intr-o declaratie, Energoatom a explicat ca Rusia, care controleaza centrala nucleara din sudul Ucrainei, se pregateste sa puna in practica o ”provocare pe scara larga” acolo. De partea sa, Rusia a acuzat joi Ucraina ca pune la calea o ”provocare” la centrala de la Zaporojie. Potrivit Moscovei, unitati de artilerie ucrainene planuiesc sa traga… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare centrala nucleara din Europa a fost lovita de ruși de cinci ori, in cursul zilei de joi, inclusiv in apropiere de locul unde sunt depozitate materialele radioactive, a anunțat Energoatom, autoritatea nucleara ucraineana. De cealalta parte, Moscova pune atacul pe seama forțelor Kievului,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca orice șansa de negocieri va fi inchisa daca Rusia va organiza referendumuri in zonele ocupate și ca cei care ii vor ajuta sa faca asta vor fi trași la raspundere. „Nu vom ceda nimic din ce este al nostru”, a afirmat el. Totodata, secretarul general…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres, a cerut, luni, ca inspectorilor internationali sa li se permita accesul la centrala nucleara Zaporojie, dupa ce Ucraina si Rusia s-au acuzat reciproc cu privire la atacurile asupra acestei centrale, cea mai mare din Europa, relateaza Reuters. Fii…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres, a cerut, luni, ca inspectorilor internationali sa li se permita accesul la centrala nucleara Zaporojie, dupa ce Ucraina si Rusia s-au acuzat reciproc cu privire la atacurile asupra acestei centrale, cea mai mare din Europa, relateaza Reuters.

- Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) și-a exprimat sambata gravele ingrijorari pe care le are in legatura cu bombardamentul din ziua precedenta de la centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, afirmand ca aceasta acțiune arata cat de mare este riscul unui dezastru nuclear, relateaza…

- Șeful agenției nucleare a Națiunilor Unite a declarat ca centrala nucleara Zaporojie din Ucraina este „complet scapata de sub control”, potrivit BBC. Unitatea, deținuta de ruși de la inceputul lunii martie, este cea mai mare centrala nucleara din Europa. „Fiecare principiu al siguranței nucleare a fost…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus miercuri liderilor statelor NATO ca tara sa are nevoie de mai multe arme si de bani, circa 5 miliarde de dolari pe luna, pentru a se apara in fata agresiunii Rusiei, el sustinand ca ambitiile Moscovei nu se opresc la Ucraina, transmit agentiile Reuters…

- In prezent, Rusia ocupa aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Afirmația a fost facuta in fața parlamentului luxemburghez, in timpul unui discurs video. „Trebuie sa ne aparam de aproape intreaga armata rusa. Toate formațiunile militare rusești pregatite…