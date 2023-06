Stiri pe aceeasi tema

- Campionul ucrainean la kickboxing, Maxim Bordusy, a fost ucis in luptele din regiunea Zaporojie, la 11 iunie, informeaza newsmaker.md, citand publicatia Politika Strani. Pe pagina web a presedintelui ucrainean a fost postata o petitie cu apelul de a conferi sportivului titlul de Erou al Ucrainei. Maxim…

- Rusia a declarat luni ca fortele sale au zadarnicit o ofensiva ucraineana majora in cinci puncte de-a lungul frontului din regiunea ucraineana Donetk si ca au fost ucisi sute de soldati inamici, in timp ce Ucraina a acuzat Moscova ca raspandeste minciuni, relateaza Reuters, scrie News.ro.Nu este…

- Doua drone au cazut pe o autostrada in regiunea Kaluga din Rusia, care se invecineaza la nord cu regiunea Moscova. Guvernatorul local a anuntat ca nu a avut loc detonarea explozibililor, relateaza Reuters. „Zona a fost izolata”, a declarat guvernatorul regiunii, Vladislav Sapsa, pe aplicatia de mesagerie…

- Ucraina este pregatita sa lanseze contraofensiva mult asteptata pentru recucerirea teritoriilor ocupate de Rusia, a declarat presedintele Volodimir Zelenski intr-un interviu pentru Wall Street Journal publicat sambata si preluat de Reuters, informeaza AGERPRES . ”Credem cu tarie ca vom reusi. /…/ Nu…

- Armata rusa a dezmintit orice ”strapungere” a apararii sale de catre fortele ucrainene, dupa „ingrijorari” exprimate de seful grupului paramilitar Wagner si bloggeri militari prorusi, informeaza vineri AFP. Mai multi bloggeri prorusi care urmaresc situatia pe teren si-au exprimat ingrijorarea in legatura…

- Mai multe explozii s-au putut auzi in timp ce oamenii erau preocupați cu strangerea mai multor ajutoare in estul Ucrainei. Oamenii din Chasiv Yar, in apropierea centrului bataliei pentru orașul Bakhmut, au colectat ajutor umanitar luni (10 aprilie), in timp ce exploziile se auzeau in fundal, potrivit…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe de la Kiev, Oleg Nikolenko, a declarat vineri ca Ucraina ''nu face comert cu teritoriile sale'', ca raspuns la sugestia presedintelui brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, ca aceasta tara sa renunte la Crimeea pentru a pune capat razboiului, transmite…

- Presedintele rus Vladimir Putin va prezida miercuri o reuniune a Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse pentru a analiza situatia de securitate din regiunile ucrainene Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, anexate in septembrie anul trecut de Rusia, desi pe teren le controleaza doar partial, relateaza…