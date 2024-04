Asasinatul din Luhansk: Marioneta lui Putin, Valeri Chaika, a fost ucis într-o mașină capcană Intr-un conflict marcat de strategii complexe și razboi asimetric, ucrainenii au adus o noua dimensiune in arsenalul lor: gherila urbana selectiva. Un exemplu recent este asasinarea lui Valeri Chaika, un apropiat al lui Putin, in regiunea Luhansk a Ucrainei, printr-o bomba plasata in mașina sa. Aceste acțiuni subliniaza abilitatea Ucrainei de a combate agresiunea rusa prin tactici inventive. Niciun adversar nu este imun intr-un razboi in care inamicul poate veni din umbrele orașului. Regiunea estica a Ucrainei a fost capturata de separatiștii pro-Moscova inainte de invazia din 2022. O marioneta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

