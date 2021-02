Stiri pe aceeasi tema

- Un copil inseamna provocare, un copil inseamna rabdare, multa dragoste, energie, dar peste toate, inseamna foarte multa imaginatie. Ca parinte, trebuie sa fii ca un atlas al imaginatiei, daca vrei sa transformi copilul de langa tine intr-un adult inteligent, cu mintea agera si creativitate…

- DONAȚII… Wizrom Software, o companie IT din țara, doneaza la final de an peste 20.000 de euro catre Fondul de urgența pentru copiii din mediul rural din Vaslui deschis de Fundația World Vision Romania.Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea a peste 100 de tablete cu Internet pentru elevii dintr-un…

- “Children of the World” este cadoul pe care Lori Glori il daruiește de sarbatori tuturor copiilor de pe aceasta planeta și are toate ingredientele ca sa devina imnul copilariei. “Cand am ascultat piesa pentru prima data mi s-a facut instant pielea de gaina. Primul meu gand a fost ca mesajul acestei…

- Se apropie sarbatorile de iarna și ca in fiecare an Poliția Romana vine sa reaminteasca pericolele la care va expuneți, atat de ordin fizic, cat și legal, atunci cand folosiți materiale pirotehnice. An de an tinerii se joaca cu petardele, punandu-și in primejdie propria viața și a celorlalți. Și an…

- Copiii din Spania si Portugalia ar putea descoperi anul acesta ca unele dintre cadourile lor de Craciun reflecta pandemia de coronavirus, in conditiile in care papusi care poarta masti, truse pentru confectionarea de produse de protectie personala si alte jucarii adaptate

- Se apropie Moș Niculae și tradiția spune ca acesta aduce copiilor pe langa dulciuri și cate o jordița. Cum anul acesta a fost unul atipic și toți copiii au fost cuminți și au stat in casa mai mult decat ar fi trebuit, floraria de la intrarea in magazinul Kaufland de pe Bulevardul Independenței – Euforia…

- Oficiul Judetean de Posta Gorj strange jucarii pentru copiii nevoiasi. Campania „Fiecare copil merita un cadou de Craciun” se va derula pana pe 20 decembrie si are scopul de a veni in sprijinul copiilor sarmani si de a le aduce zambetul pe buze in pe...

- Iulia Albu nu se pricepe doar la moda, ci și la... oameni! Vedeta, in razboi cu divele din Romania care iși expun copiii pe rețelele de socializare! Creatoarea de moda a rabufnit! Incredibil ce a spus!