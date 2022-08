Stiri pe aceeasi tema

- Desparțire cu nabadai in showbizul romanesc. Fosta Faimoasa de la Survivor Romania 2022 i-a spus adio partenerului ei de viața, la scurt timp dupa ce blondina s-a intors din Republica Dominicana. Cine este artista care s-a separat de iubitul milionar de peste Ocean. Xonia s-a desparțit de iubitul milionar…

- Errol Musk, in varsta de 76 de ani, a recnoscut ca el și fiica sa vitrega au impreuna doi copii. Deși Jana Bezuidenhout a nascut a doua oara in 2019 o fetița, tatal lui Elon Musk a recunoscut abia acum existența micuței. Cei doi mai au un copil, un baiat care s-a nascut in 2017.

- Brigitte Sfat și Florin Pastrama s-au impacat? Vedeta și-a pus urmaritorii pe ganduri cu o serie de postari alaturi de barbatul care a cucerit-o in urma cu mai bine de 3 ani. Hai sa vezi ce a publicat bruneta pe rețelele sociale, la o luna de la vestea divorțului.

- Alessandra Stoicescu e prezentatoare de știri la Antena 1. De luni pana vineri apare pe micul ecran. Dincolo de cariera ei, vedeta e soție și mama. Recent, ea a atras atenția cu declarațiile pe care le-a facut despre al doilea copil. Prezentatoarea de știri are o relație buna cu fanii ei din mediul…

- Este doliu in folclorul romanesc. Indragitul cantareț din Maramureș, Ștefan Petreuș s-a stins din viața.Doliu in folclorul romanesc. Ștefan Petreuș, al doilea interpret al formației Frații Petreuș, a murit la varsta de 82 de ani. Vestea trista a fost data de realizatoarea tv Iuliana Tudor, pe pagina…

- Sore a fost surprinsa cu un barbat la scurt dupa ce a recunoscut ca s-a desparțit de iubitul ei. Artista s-a aflat la evenimentul creat de Delia, la inceputul acestei luni. Sore Mihalache nu s-a aflat singura la acest eveniment, ci a venit in compania unui barbat misterios, la puțin timp de la desparțirea…

- Mare bucurie in familia lui Reghecampf! Antrenorul Craiovei a devenit tata de baiat. Pentru a treia oara! Click! publica primele reacții ale lui Reghe, in exclusivitate. Pe 19 mai, in primele ore ale dimineții, a venit pe lume primul copil al cuplului Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc. Un copil…

- Domnica S. Lucreaza la o multinaționala. Este una din fetele despre care odinioara se spunea ”N-a avut noroc in viața”. Frumoasa și inteligenta, a ramas singura. A avut o aventura cu un barbat insurat, din care s-a ales cu un copil pe care vrea sa-l creasca singura.