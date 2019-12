Actorul Kevin Spacey a publicat si anul acesta un mesaj video bizar de Craciun, in care il intruchipeaza pe Frank Underwood, personajul pe care l-a jucat in serialul „House of Cards”, scrie news.ro.

Acuzat in ultimii doi ani de hartuire si abuz sexual, Spacey transmite in mesajul lui de un minut: „Doar nu credeati ca o sa ratez ocazia de a va ura Craciun fericit, nu? A fost un an destul de bun si sunt recunoscator sa imi fi recuperat sanatatea. Asadar, am facut unele schimbari in viata mea si as vrea sa va invit sa va alaturati mie".

Actorul a pledat…