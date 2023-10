Stiri pe aceeasi tema

- Patronatul Național Roman, filiala Arad, a semnat in 22 septembrie 2023 un protocol de colaborare cu Colegiul Economic Arad, o instituție de invațamant care asigura... The post Protocol semnat intre Patronatul Național Roman și Colegiul Economic Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Spitalul Matern mai are de stat in chirie minim 3 ani. Contractul de realizare a proiectarii tehnice a fost semnat azi la sediul Consiliului Județean... The post 6000 de euro lunar, chirie pentru Spitalul Matern actual. Contractul de proiectare tehnica a Complexul Matern-Pediatrie a fost semnat appeared…

- Spitalul Matern mai are de stat in chirie minim 3 ani. Contractul de realizare a proiectarii tehnice a fost semnat azi la sediul Consiliului Județean... The post 6000 de euro chirie pentru Spitalul Matern. Contractul de proiectare tehnica a Complexul Matern-Pediatrie a fost semnat appeared first on…

- Comunicat. Astazi s-a semnat contractul pentru proiectarea tehnica și asistența in cadrul proiectului de reabilitare energetica moderata a cladirilor Bibliotecii Județene A.D. Xenopol Arad și... The post Contractul pentru reabilitarea energetica moderata a cladirilor Bibliotecii Județene și a Muzeului…

- Reprezentanții clubului Universitatea Cluj au anunțat astazi, prin intermediul paginii de Facebook, transferul lui Vali Gheorghe. Mircea Rednic, antrenorul echipei UTA, l-a dorit la Arad... The post Vali Gheorghe a semnat cu Universitatea Cluj! A avut și alte oferte din Superliga appeared first on Special…

- Ministrul Economiei Stefan-Radu Oprea a semnat, luni la Navodari, avizul de infiintare a Organizatiei de Management al Destinatiei (OMD) „Statiunea Mamaia Nord” si l-a inmanat... The post Stațiunea Mamaia Nord a fost inființata oficial luni, 14 august 2023. S-a semnat avizul și a fost predat primariei…

- Ne plangem mult, dar ne plangem doar pe facebook. Afirmatia o susținem cu cifrele indiferentei aradene, asa cum am catalogat noi, inca din titlu, numarul... The post Cifrele indiferentei aradene. Mai putin de 500 de persoane au semnat petitiile impotriva taierii abuzive a arborilor si pentru terenuri…

- Stahl și-a rezolvat situația contractuala cu Rapid București, club cu care se afla sub contract, și a devenit jucator liber. Dorit la Arad de Mircea... The post Albert Stahl a semnat pana in 2025 cu UTA! appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .