Keo lanseaza “Craciunita”! Keo ne poarta in atmosfera Craciunului prin lansarea celui mai nou single al sau, “Craciunita”, un colind modern pe ritmuri de sarbatoare, ce sugereaza bucurie si iubire. “Craciunita” este scrisa si compusa de Keo si este menita sa transmita energie pozitiva, bunavoie si caldura sufleteasca in cea mai frumoasa perioada a anului, Craciunul. Keo a debutat in 2005 cu piesa-legenda – “Azi vii, maine pleci”, care a ajuns numarul 1 in MTV Top 20 in numai 3 saptamani si s-a mentinut in Romanian Top 100 pentru sapte luni, iar trei luni a fost numarul 1. A fost urmata de hit-uri precum “Liber” , “In ochii… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

