Vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR, a declarat marti seara ca vor fi mai multe schimbari in viitorul Cod fiscal, acestea fiind insa discutate cu reprezentantii autoritatilor locale si cei din zona economica, una dintre acestea fiind taxarea jocurilor de noroc. „A fost un proiect pus in dezbatere publica si apar alte pareri din societate. Au fost niste intalniri cu reprezentantii primarilor, autoritatilor locale, cu reprezentanti din zona economica si bineinteles din HoReCa. Si in astfel de situatii este firesc sa asculti argumentele lor si sa faci eventual niste schimbari. (…) La HoReCa,…